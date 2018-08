Un ex-amiral américain demande à perdre lui aussi son habilitation secret défense

L’amiral à la retraite William McRaven, qui avait notamment supervisé le raid contre Oussama Ben Laden, a condamné jeudi la décision de Donald Trump de révoquer l’habilitation secret défense de l’ancien chef de la CIA John Brennan, et demandé à la perdre lui aussi. Dans une lettre ouverte publiée par le Washington Post, l’ancien patron des forces spéciales américaines a pris la défense de John Brennan, « l’un des meilleurs serviteurs de l’Etat que j’aie jamais rencontrés ».

« Il y a peu d’Américains qui ont fait plus que John pour protéger ce pays », ajoute M. McRaven. « C’est un homme d’une intégrité hors pair, dont l’honnêteté et la moralité n’ont jamais été remises en question, à part par ceux qui ne le connaissent pas ».

« Par conséquent, je considérerais comme un honneur que vous révoquiez aussi ma propre habilitation secret défense, de façon à ce que je puisse ajouter mon nom à la liste des hommes et des femmes qui ont critiqué votre présidence », conclut l’ex-amiral McRaven, qui a dirigé jusqu’en 2014 le commandement des Forces spéciales (Socom).

« Comme la plupart des Américains, j’espérais quand vous avez accédé à la présidence que vous vous montreriez à la hauteur de la situation et que vous deviendriez le dirigeant dont notre beau pays a besoin », poursuit-il. Mais « par votre comportement, vous nous avez embarrassés aux yeux de nos enfants, humiliés sur la scène internationale et, pire que tout, vous avez divisé notre nation ».

M. Trump a révoqué mercredi l’habilitation secret défense de M. Brennan, un ancien proche conseiller du président démocrate Barack Obama très critique envers le président républicain. Cette habilitation donne aux hauts responsables qui en bénéficient accès à des informations sensibles et confidentielles, même après avoir quitté leurs fonctions.

source: Belga