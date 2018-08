Thierry Neuville, 4e du shakedown en Allemagne

Thierry Neuville (Hyundai i20) a signé le quatrième chrono du shakedown en prélude au Rallye d’Allemagne, 9e des 13 épreuves du championnat du monde WRC jeudi matin. Le pilote germanophone, leader au classement mondial avec 21 points d’avance sur le quintuple champion du monde, le Français Sebastien Ogier, a réalisé un chrono de 2:53.6 à son quatrième et avant-dernier passage.

Le plus rapide a été l’Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris) en 2:52.9 devant le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) en 2:53.01 et Sébastien Ogier (M-Sport/Ford Fiesta) 2:53.5.

Le shakedown s’est déroulé sur 5,52k à Sankt-Wendel là où se déroulera la première spéciale de 2,04 km en début de soirée jeudi. Six spéciales seront au programme vendredi, huit samedi et trois dimanche avec un 18e et dernier tronçon à Bosenberg, la Power Stage, sur 14,04 km. L’ADAC Rallye marque le retour sur l’asphalte et propose des petites routes de campagne, des voies d’accès zigzaguant dans les vignes et les pistes d’entraînement militaire de la base de Baumholder, longées d’hinkelsteins, d’énormes blocs de béton.

Au total, ce sont 325,76 km qui seront au programme des quatre jours.

Source: Belga