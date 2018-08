Rémy Riou présenté à Charleroi: « J’ai des fourmis dans les jambes »

Rémy Riou, nouveau gardien du Sporting de Charleroi, a été présenté à la presse jeudi. Le portier français de 31 ans s’est engagé avec les Zèbres pour deux ans (plus deux ans d’option) et espère rapidement prendre place dans les cages carolos après une année en Turquie compliquée. « Mon idée en venant à Charleroi est celle de me relancer. J’ai envie de jouer et de m’épanouir sur le terrain, ce qui ne s’est pas passé en Turquie », a déclaré Riou qui a résilié son contrat avec le club d’Alanyaspor avec qui il ne jouait plus depuis le mois de février. « C’est une expérience qui forge le caractère et le mental ».

Présent au stade pour assister à Charleroi – Anderlecht dimanche dernier, Riou a signé avec les Carolos lundi et a déjà pu effectuer quelques entraînements avec ses nouveaux équipiers. L’ancien gardien et capitaine du FC Nantes désire s’acclimater au plus vite pour ensuite ambitionner une place de titulaire suite à l’hernie discale de son compatriote Nicolas Penneteau. Il devrait donc entrer assez rapidement en concurrence avec Parfait Mandanda, dont les prestations n’ont pas vraiment convaincu.

« Je suis tombé sur un bon groupe et j’ai été très bien accueilli. Physiquement, je suis bien car j’ai fait toute la préparation en Turquie. Il faut désormais que je prenne mes repères avec mes nouveaux équipiers. Je suis ici tout d’abord pour combler le poste numériquement. Je suis là pour tout donner et le coach fera ses choix par la suite. Il y aura certainement une concurrence avec Parfait. Cela fait partie du métier. En tout cas, j’ai des fourmis dans les jambes et j’ai hâte de pouvoir m’exprimer. À 31 ans, on peut encore montrer de belles choses ».

Né et formé à Lyon, l’ancien international espoirs français pourra s’appuyer sur ses qualités de meneur d’hommes pour convaincre Felice Mazzu. « Je ne suis pas quelqu’un d’extravagant dans les buts. Je suis quelqu’un qui aime prendre la parole dans un vestiaire. C’est primordial quand on joue à haut niveau. Je n’ai pas peur de taper du poing sur la table quand c’est nécessaire. J’essaye d’être exigeant avec moi-même et je fais de même avec les autres », a encore ajouté Riou qui espère trouver de la stabilité en arrivant dans le Pays Noir.



Source: Belga