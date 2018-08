Europa League – Le Racing Genk s’impose 1-2 face au Lech Poznan et disputera les barrages

Genk s’est qualifié pour les barrages de l’Europa League. Vainqueur 2-0 lors du match aller la semaine dernière, Genk a une nouvelle fois pris la mesure des Polonais du Lech Poznan 1-2 lors du 3e tour préliminaire retour jeudi soir au stade INEA de Poznan. Avec un avantage de deux buts à la pause, les hommes de Philippe Clément n’ont jamais été réellement mis en difficulté. Sur papier, la rencontre qui opposait le Lech Poznan à Genk s’annonçait compliquée pour les Limbourgeois. Pourtant, les troupes de Clément se sont rapidement rassurées en faisant sauter le verrou polonais dès la 20e minute de jeu grâce à une tête imparable d’Ally Samatta (0-1). Juste avant le repos, Genk a fait le break sur un pénalty converti par Leandro Trossard (45+2, 0-2).

Malgré un avantage conséquent et mérité, Le Racing Genk a fait preuve de laisser-aller dès le retour des vestiaires. En effet, moins de dix minutes après le repos, les Polonais ont réduit la marque via Tomasz Cywka (51e, 1-2). Loin d’être inquiet, Philippe Clément s’est ensuite payé le luxe de remplacer Trossard et Pozuelo au même moment à une demi-heure du terme. Sans véritable inspiration durant le second acte, les Limbourgeois se sont contentés de gérer pour finalement s’imposer 1-2 au bout du temps réglementaire.

Lors des barrages de l’Europa League, dernière étape avant d’entrevoir les poules de la compétition, les Limbourgeois affronteront le club danois de Brondby, vice-champion du Danemark la saison passée.

Source: Belga