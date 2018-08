Coely et Angèle donnent le coup d’envoi du Pukkelpop

Le festival Pukkelpop démarre officiellement jeudi, mais les détenteurs d’un billet pour les trois jours ou pour la première journée ont déjà pu assister à la « présoirée » qui se tenait mercredi. Angèle, Coely, Novastar ou encore Warhaus s’y sont produits. Les festivaliers étaient invités dès mercredi après-midi dans le camping, de longues files se sont d’ailleurs formées pour accéder au site de Kiewit.

La plaine a ensuite ouvert ses portes à 18h. Daniël Busser et dirk. ont fait résonner les premiers sons de l’édition 2018, suivis de Zwangere Guy, Angèle, Diablo Blvd, De Jeugd Van Tegenwoordig, Warhaus ou encore Coely.

Jeudi, les portes du festival ouvriront à 11h. Rag’n’Bone Man, Dua Lipa, The War On Drugs et Arcade Fire sont attendus sur la scène principale.

Les billets pour le festival ne sont pas en rupture de stock, mais pour jeudi et samedi, on parle bien des derniers tickets. Les organisateurs tablent sur 66.000 festivaliers par jour.

