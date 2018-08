Chili: direction de la mine d’Escondida et syndicat rapprochent leurs positions

Le géant anglo-australien BHP, propriétaire de la mine chilienne d’Escondida, et le principal syndicat du site ont rapproché leurs positions mercredi en vue d’éviter une grève massive sur le gisement de cuivre le plus productif de la planète. Dans un communiqué envoyé à ses adhérents et rendu public mercredi, le Sindicato Nº1 a annoncé avoir reçu « une proposition qui, nous l’estimons, réunit les conditions pour être présentée aux travailleurs lors d’une assemblée, afin de l’accepter ou la rejeter ».

Pour cette raison, « il a été décidé avec l’entreprise de prolonger la médiation obligatoire pour réaliser des assemblées dans la mine et dans plusieurs villes », ajoute le texte, sans préciser la durée de cette prolongation.

Selon la loi, les deux parties disposaient à l’origine de dix jours ouvrés pour négocier. Une période qui, faute d’accord des deux parties, serait arrivée à échéance la semaine prochaine.

Quelques heures après, la direction de la mine s’est félicitée du rapprochement des positions de l’entreprise et du principal syndicat.

« La compagnie a fait un énorme effort pour parvenir à cet accord. Nous avons appris des processus précédents, nous avons été flexibles et enclins au dialogue, et cet accord est le fruit de cette attitude comme de la disposition du Sindicato N°1 », a déclaré Patricio Vilaplana, un responsable de Minera Escondida.

Le ministre chilien du Travail, Nicolas Monckeberg, a exprimé sa satisfaction sur Twitter, soulignant « le dialogue et la volonté de parvenir à un accord qui a prévalu » entre les deux parties.

Lors de la précédente mobilisation sociale, qui avait duré 44 jours en 2017, soit la plus longue de l’histoire du secteur minier chilien, la production de cuivre avait chuté de 39% au premier semestre, à 327.863 tonnes.

La grève a été votée par le syndicat le 2 août. Les travailleurs demandent notamment une augmentation de 5% et une participation salariale aux bénéfices enregistrés en 2017, à hauteur de 34.000 dollars par personne.

Source: Belga