BinckBank Tour: Jasper Stuyven surprend le peloton et s’impose

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a remporté la 4e étape du BinckBank Tour cycliste (WorldTour), disputée jeudi sur 165,5 kilomètres entre Blankenberge et Ardoye. Le Belge s’est échappé peu avant la flamme rouge, devançant de peu le retour du peloton sur la ligne. L’Australien Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) termine 2e et le Tchèque Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) 3e. Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert), 5e, et Tom Van Asbroeck (EF Education First-Drapac p/b Cannondale), 8e, sont les deux autres Belges présents dans le top 10. Après 5 km, un trio composé de Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) du Néerlandais Elmar Reinders (Roompot-Nederlandse Loterij) et du Suisse Lukas Spengler (WB Aqua Protect Veranclassic) a compté jusqu’à 3:15 d’avance sur le peloton mais a été repris à 80 km de la ligne.

Ensuite, Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise), Alex Kirsch (WB Aqua Protect Veranclassic), Dries De Bondt (Vérandas Willems-Crelan) et Nick van der Lijke (Roompot-Nederlandse Loterij) ont tenté leur chance. Mais le peloton, désireux de ne pas voir une échappée aller au bout comme la veille, a contrôlé à distance les fuyards avant de faire la jonction avec Kirsch, dernier rescapé, à près de 25 km de l’arrivée.

Alors qu’on pensait que la victoire allait se jouer au sprint, Stuyven a surpris tout le monde en attaquant de loin. Résistant jusqu’au bout, il a décroché la 4e victoire de sa carrière, déjà lauréat de la 7e étape du BinckBank Tour en 2017.

Au général, le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Merida) est toujours leader.

Vendredi, les sprinteurs pourraient une nouvelle fois s’illustrer à Lanaken après 204,4 kilomètres au départ de Leeuw-Saint-Pierre. L’année dernière, le Néerlandais Tom Dumoulin avait remporté la victoire finale avec 17 secondes d’avance sur Tim Wellens et 46 sur Jasper Stuyven.

Source: Belga