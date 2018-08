Abandons de Fabio Jakobsen, leader du classement par points, et de Sep Vanmarcke au BinckBank Tour

Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors), vainqueur de la première étape et porteur du maillot rouge du classement par points, a abandonné après 65 kilomètres lors de la 4e étape du BinckBank Tour cycliste (WorldTour), disputée jeudi entre Blankenberge et Ardoye. Le jeune coureur de 21 ans souffre de problèmes aux voies respiratoires et a préféré jeter l’éponge. Sep Vanmarcke, leader de l’équipe EF Education-Drapac, a lui aussi été contraint de se retirer de la course, victime d’une blessure au siège.

Source: Belga