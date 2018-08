VIDEO. A deux ans, il fume déjà quarante cigarettes par jour

A peine âgé de deux ans, un petit garçon indonésien fume deux paquets de cigarettes par jour.

Bien qu’il soit haut comme trois pommes, Rapi Ananda Pamungkas est déjà un gros consommateur de tabac. A deux ans, le petit garçon de Sukabumi, en Indonésie, a pris une mauvaise habitude en fumant quarante cigarettes par jour.

Son addiction a commencé alors qu’il ramassait des mégots usagés que des garçons plus âgés allumaient pour lui comme le rapporte Metro.UK. C’est comme ça que l’enfant est très rapidement devenu agressif et colérique en harcelant les passants et ses parents tenant eux-même un stand de nourriture et de cigarettes.

Une mauvaise habitude inexpliquée

Une addiction qui oblige les parents de l’enfant à acheter deux paquets de cigarettes par jour comme l’explique la mère de Rapi.« Mon enfant à l’habitude de fumer en buvant du café et en mangeant du gâteau », explique-t-elle. « Il fume tous les jours depuis environ deux mois. Si je ne lui donne pas de cigarette, il devient furieux […] il ne peut pas dormir. Il va rager et pleurer », raconte celle-ci. « Ca revient cher parce que nous devons les acheter pour lui et qu’il fume toute la journée », rajoute Maryati. De son côté, son papa Misbahudin explique fumer également mais ne pas comprendre pourquoi son enfant a pris cette mauvaise habitude. « Je ne peux pas lui dire non quand il me demande une cigarette […] Quand mon fils fume il aime prendre une tasse de mochaccino », raconte l’homme de quarante ans.

Ses parents assurent qu’ils comptent amener leur enfant voir un médecin afin de surmonter sa dépendance au tabac. L’Indonésie possède l’un des nombres de fumeurs par habitant les plus élevés au monde. Le problème est d’ailleurs croissant chez les enfants avec environ 9% des moins de 18 ans qui fument régulièrement.