Une forme de vie extraterrestre découverte en Ecosse ?

Aurait-on découverte une forme de vie extraterrestre en Ecosse ? Une photo publiée sur Facebook laisse les internautes perplexes et interrogateurs.

La publication d’une photo sur Facebook la semaine passée intrigue l’Ecosse. Prise par Helen Dow, près du Loch Etchachan, dans les Cairngorms, celle-ci montre un ensemble de mystérieux fils rouges qui s’échappent d’une masse beige dans la rivière.

Un spectacle de la nature qui a suscité plusieurs interrogations et notamment des affirmations comme celle qu’il s’agirait d’une chose d’origine extraterrestre. Pour Helen Dow, qui a publié la photo sur la page « Scotland from the Roadside » où les gens partagent des informations en provenance de toute l’Ecosse, il s’agit de la meilleur manière de trouver réellement de quoi il s’agit. Et les discutions vont bon train. Entre un alien, un yeti, une carcasse de licorne… les internautes sont inspirés.

Des experts de la Scottish Wildlife Trust ont pour leur part affirmé au MailOnline qu’il s’agirait de sphaigne rouge, un genre de mousse qui peut contenir jusqu’à 26 fois sont poids en eau, rendant ainsi son apparence enflée. Affaire à suivre…