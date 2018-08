VIDEOS. Britney Spears en Belgique : Un concert grandiose malgré quelques petits bémols

C’est un show impeccable que nous a offert Britney Spears ce mercredi soir au Sportpaleis. Tous ses plus grands tubes y étaient! Ajoutez à cela des super chorégraphies, des effets visuels de tonnerre, des paillettes à tout va, et vous pouvez vous imaginer le show épatant qu’est ‘Piece of Me’, malgré quelques petits bémols…

Cela faisait près de 7 ans qu’elle n’avait plus mis les pieds en Belgique. Lorsqu’elle a annoncé sa tournée mondiale, ses fans belges (des trentenaires, pour la plupart) n’espéraient qu’une chose: c’est qu’elle revienne ‘One more Time’ chez nous. Dès que les places ont été mises en vente, on ne peut s’imaginer que la ruée que cela a dû provoquer!

Plus de 6 mois après l’annonce, le jour J est enfin arrivé! Hier, Britney n’a rien laissé au hasard : strass, paillettes, chorés, effets visuels, jeux de lumière, rien n’est à redire! Un vrai show à l’américaine!

Et cela a commencé dès le début avec l’entrée grandiose de son ‘armée’ de danseurs, suivie du célèbre tube ‘Work Bitch’. Ce show était un ‘remember’ de ses plus grands titres, de ‘Baby One More Time’ à ‘Womanizer, tout en passant par ‘I’m A Slave 4 U’. La star américaine sait faire le show, et elle nous l’a encore prouvé ce mercredi soir! Il faut dire que ce spectacle, elle l’a produit maintes et maintes fois à Las Vegas. « Britney: Piece of Me » est le reflet des 250 époustouflants shows donnés lors de sa résidence dans la célèbre ville du désert entre décembre 2013 et décembre 2017. C’est dire!

Distance et playback

Rien à redire, écrivais-je plus haut? Pas si sûr! On reprochera à Britney de n’avoir rien partagé avec son public. Elle est venue, elle a fait son show et elle est repartie. Aucune émotion. La seule interaction avec ses fans, c’est lorsque sur Freakshow, elle a fait monter sur scène un homme du public. Et encore… Tout était si bien calculé que le pauvre garçon n’a pas vraiment pu approcher l’icône.

Autre petit bémol: le playback. Beaucoup de fans s’en sont plaints sur l’événement du Sportpaleis. Il faut toutefois nuancer. La chanteuse n’a certainement pas chanté en live non-stop durant tout le concert mais elle n’a pas non plus fait que du playback. Il faut dire que durant 1h30, la star s’est donnée. On se demande comment elle aurait pu chanter et danser tout au long du concert. Pour notre part, nous nous sommes rendus au Sportpaleis dans l’espoir de voir un super show, et c’est ce que nous avons eu! Un show à l’américaine…