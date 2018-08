WTA Cincinnati – Elise Mertens rejoint Sloane Stephens en 8e de finale

Elise Mertens s’est qualifiée pour les 8e de finale du tournoi de tennis sur surface dure de Cincinnati, aux Etats-Unis, mercredi. La numéro un belge, 14e mondiale et 15e tête de série de cette épreuve WTA dotée de 2.874.299 dollars, a battu au 2e tour la Suédoise Rebecca Peterson, 23 ans, 72e mondiale, en trois sets 3-6, 6-2, 7-6 (7/1) au terme d’un duel de 2 heures et 35 minutes. En 8e de finale, Elise Mertens rencontrera l’Américaine Sloane Stephens, 3e mondiale et 3e tête de série. La tenante du titre de l’US Open, finaliste à Montréal la semaine passée, a pour sa part sorti au 2e tour l’Allemande Tatjana Maria (WTA 85) en deux manches 6-3 et 6-2.

Ce sera le premier face-à-face sur le circuit WTA entre Mertens, 22 ans, et Stephens, 25 ans.

Elise Mertens, demi-finaliste à San José la semaine précédente, avait été éliminée vendredi en quarts de finale à Montréal. Elle joue aussi le double à Cincinnati, avec sa partenaire néerlandaise Demi-Schuurs. La paire belgo-néerlandaise affrontera les Américaines Jennifer Brady et Caroline Doleheide au 2e tour du double mercredi soir.

Source: Belga