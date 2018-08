Vadis Odjidja-Ofoe (La Gantoise): « Encore qu’à 65% de ma condition idéale »

Né à Gand, Vadis Odjidja-Ofoe est de retour cette saison dans le club où il a débuté chez les jeunes à l’âge de 5 ans. Ambitieux, le milieu de terrain de 29 ans veut retrouver sa forme idéale, lui qui est arrivé cet été en provenance de l’Olympiacos. « Je pense être à 65% de ma condition parfaite », a déclaré Odjidja-Ofoe à la veille du match retour du 3e tour préliminaire de l’Europa League contre les Polonais de Jagiellonia Bialystok, jeudi à la Ghelamco Arena (20h30). Lors du match aller en Pologne, remporté 0-1 par les Buffalos, le Gantois a été sifflé en permanence par le public, lui qui a évolué une saison au Legia Varsovie (2016-2017). « J’ai joué deux fois contre Jagiellonia en Pologne. Lors du premier match, j’ai marqué et donné deux assists. J’ai reçu une carte rouge dans le second. »

Odjidja-Ofoe, passé par Anderlecht (2007-2008) et le Club de Bruges (2009-2014) en Belgique, avait déjà mentionné plus tôt dans sa carrière vouloir revenir à La Gantoise. « J’ai le sentiment de pouvoir atteindre le point culminant de ma carrière ici », a-t-il lancé. « Je me sens chez moi. J’avais d’autres offres mais j’ai choisi La Gantoise car je savais que j’allais pouvoir être directement utile et l’aspect émotionnel a joué aussi. J’avais envie d’évoluer dans un club stable et disputer l’Europe était également important. Nous voulons aller le plus loin possible et intégrer la phase de poules. Jagiellonia ne devrait pas, au vu de la qualité de notre équipe, nous poser de problèmes », a conclu Odjidja-Ofoe.

En cas de qualification, le prochain adversaire de La Gantoise sera le FK Marioupol ou Bordeaux, vainqueur 1-3 de la première manche en Ukraine.

Source: Belga