Thierry Neuville défend sa place de leader, presque chez lui, au Rallye d’Allemagne

Alors qu’il reste encore cinq manches à disputer, Thierry Neuville (Hyundai i20), leader, défend ses 21 points d’avance au classement mondial à la veille du Rallye d’Allemagne de jeudi à dimanche sur les bords de la Moselle. Ce 9e rendez-vous du championnat du monde WRC (sur 13) marque aussi le retour sur l’asphalte. Le Français Sébastien Ogier (M-Sport/Ford Fiesta), quintuple champion du monde, a été battu par Thierry Neuville au Portugal en mai, puis en Sardaigne en juin. Il a dû laisser filer le pilote germanophone de Saint-Vith mais il voit aussi Ott Tänak revenir dans son rétroviseur, après la victoire de l’Estonien lors de la dernière manche en Finlande, fin juillet.

Thierry Neuville est lui gonflé à bloc. « C’est bien d’être de retour sur l’asphalte », a-t-il commenté sur le site de son équipe Hyundai. « C’est l’un de mes rallyes favoris cette saison, c’est proche de la frontière belge et près de chez moi. Il y aura beaucoup de gens pour venir nous supporter. En plus j’ai toujours fait de bons résultats. Ce sera ma 8e participation cette année. J’ai connu ma première victoire en WRC sur ce rallye en 2014 et je suis monté sur le podium trois fois. J’espère vraiment un bon résultat ce week-end ». Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul évolueront en effet presque à domicile avec la présence traditionnelle de nombreux belges juste derrière la frontière.

Côté belge encore, Sébastien Bedoret (avec Thomas Walbrecq) sur Skoda Fabia R5 fera ses débuts en WRC. Le protégé de Freddy Loix, 23 ans, était aux anges. « Je suis impatient, surtout que je n’ai plus roulé depuis le rallye d’Ypres (le 24 juin, ndlr). On partira prudemment en essayant de garder un bon rythme. Le premier objectif sera d’aller jusqu’au bout. J’ai bien roulé quelques manches du championnat d’Europe juniors, mais ici c’est tout à fait autre chose. »

Autre Belge sur les routes allemandes ce week-end, Frederic Miclotte, sera le copilote du Grec Jourdan Serderidis sur une Ford Fiesta WRC de M-Sport.

Le Rallye débutera jeudi par une super spéciale de 2,4 km à Sankt Wendel. Six spéciales seront au programme vendredi, huit samedi et trois dimanche avec un 18e et dernier tronçon à Bosenberg, la Power Stage, sur 14,04 km. L’ADAC Rallye marque le retour sur l’asphalte et propose des petites routes de campagne, des voies d’accès zigzaguant dans les vignes et les pistes d’entraînement militaire de la base de Baumholder, longées d’hinkelsteins, d’énormes blocs de béton.

Au total, ce sont 325,76 km qui seront au programme des quatre jours.

Source: Belga