Supercoupe d’Europe – L’Atlético remporte son premier trophée de la saison en battant le Real en prolongation

A quelques jours du lancement du championnat espagnol 2018-2019, le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions 2018, et l’Atlético Madrid, vainqueur de l’Europa League 2018, se sont affrontés dans le cadre de la Supercoupe d’Europe de l’UEFA à Tallinn, en Estonie, mercredi soir. Pour ce premier gros choc espagnol de la saison, c’est finalement l’Atlético Madrid qui a pris le dessus sur le Real Madrid en s’imposant 2-4 après prolongation. Après avoir remporté une troisième Ligue des champions de rang, le Real Madrid pouvait rentrer un petit peu plus dans l’histoire en briguant une troisième Supercoupe d’Europe consécutive. Mais les choses ont pourtant très mal démarré pour les protégés du nouvel entraîneur Lopetegui. En effet, les Colchoneros ont pris les devants dès la première minute de jeu grâce au tir croisé surpuissant de Diego Costa (0-1). Mal embarqués, les Merenges vont réagir en égalisant peu avant la demi-heure de jeu par l’entremise de l’avant-centre français Karim Benzema, auteur d’une tête croisée dans le dos de Savic (27e, 1-1). Au terme d’une première période indécise et disputée, les deux équipes de la capitale espagnole sont finalement rentrées aux vestiaires sur le score d’un but partout.

Sans Thibaut Courtois, fraîchement arrivé au Real et laissé en tribunes au profit de Keylor Navas titulaire, le Real Madrid a bénéficié d’un pénalty, converti par Sergio Ramos (63e, 2-1), à la suite d’une faute de main du capitaine Diego Godin. En difficulté sur le plan physique, les Merengues ont laissé peu à peu l’Atlético revenir dans la partie. Un avantage réduit à néant grâce au doublé de Costa, parfaitement servi par Correa (79e, 2-2), qui a obligé les deux équipes à se départager en prolongation.

Trente minutes supplémentaires qui ont tourné à l’avantage de l’Atlético lorsque Saul Niguez a réalisé une formidale reprise de volée à l’entrée du rectangle de Navas (99e, 2-3). Les Colchoneros ont définitivement scellé le résultat de la partie en inscrivant un ultime but via Koke à la 104e minute de jeu (2-4).

C’est la troisième Supercoupe d’Europe remportée dans l’histoire de l’Atlético Madrid.

