Stevie Wonder et Jesse Jackson rendent visite à la chanteuse Aretha Franklin malade

Le chanteur Stevie Wonder et l’activiste afro-américaine Jesse Jackson ont rendu visite à la chanteuse soul Aretha Franklin, gravement malade, à Détroit, a communiqué la porte-parole de l’artiste au magazine People. L’ancien époux de la star, Glynn Turman, s’est aussi déplacé pour lui rendre visite. De nombreuses célébrités ont aussi fait part de leur souhait de prompt rétablissement à l’interprète des succès « Respect » et « I Say a Little Prayer ». « Elle est très malade et est entourée de ses proches », a affirmé sa porte-parole.

A Washington, l’activiste Rocky Twyman a demandé qu’une veille soit organisée à la Maison Blanche. Une prière est aussi prévue dans l’église de Detroit où Aretha Franklin a commencé à chanter et où son père était pasteur.

L’artiste a reçu 18 Grammy’s pour ses mélodies soul inspirées aussi de jazz et gospel. Elle avait annoncé en février 2017 qu’elle ne comptait plus produire de musique.

