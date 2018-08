Nationaux de quart triathlon – Valérie Barthelemy et Tim Van Hemel sacrés à Izegem

Tim Van Hemel chez les messieurs et Valérie Barthelemy chez les dames ont décroché le titre de champion de Belgique de triathlon, distance olympique, mercredi à Izegem. Van Hemel (SP&O) a parcouru la distance de 1,5 km à la nage, 40 km en vélo et 10km à pied en 1h31:04, pour devancer Pieter Heemeryck (HULS), 2e en 1h31:16, et son équipier de club Neal Van Vaerenbergh, 3e en 1h31:30 et vainqueur dans la catégorie espoirs (-23 ans).

Chez les dames, Valérie Barthelemey (ATRIAC) s’est imposée en 1h40:54, devançant Charlotte Deldaele (ITC), 2e en 1h41:51, et l’expérimentée Katrien Verstuyft (ATRIAC), 3e en 1h43:52.

S’il s’agit d’une reconduction de son titre acquis l’an dernier pour la récente médaillée de bronze de l’Euro de relais mixte, Van Hemel est quant à lui monté pour la première fois de sa carrière sur la plus haute marche du podium d’un national de triathlon.

Source: Belga