Le Néerlandais de Roompot Taco van der Hoorn décroche la 3e étape, Mohoric nouveau leader du BinckBank Tour

Le Néerlandais Taco van der Hoorn (Roompot) a remporté la 3e étape du BinckBank Tour (WorldTour) au terme des 174,9 kilomètres entre Aalter et Anvers, mercredi pour l’entrée de la course en Belgique. Dans une arrivée à quatre, van der Hoorn a devancé dans le dernier kilomètre Maxime Vantomme, 2e et Sean De Bie, 3e. Le Suisse Stefan Küng, vainqueur du contre-la-montre mardi à Venray, a perdu son maillot de leader du général au profit du Slovène Matej Mohoric, 4e à l’arrivée. Cinq hommes ont en effet composé l’échappée du jour: Maxime Vantomme (WB Aqua Protect Veranclassic), Sean De Bie (Veranda’s Willems-Classic), Matej Mohoric (Bahrain Merida) et les Néerlandais de Roompot Taco van der Hoorn et Jesper Asselman. Leur avance est montée jusqu’à 4:40, mais le peloton aura pour une fois très mal calculé son coup, ne revenant pas sur les hommes de tête.

Asselman lâché à 4 kilomètres du but, la victoire s’est jouée à quatre. Van der Hoorn est parti dans le dernier kilomètre pour s’imposer avec quelques mètres d’avance. Par le jeu des bonifications dans le kilomètre en or, Matej Mohoric a pris le maillot de leader au général. Le peloton est arrivé à 1:11.

Mohoric devance Sean De Bie d’une seconde au général alors que Maxime Vantomme est 4e à 25 secondes. Victor Campenaerts est 6e à 36 secondes.

Les sprinteurs auront deux occasions de se rattraper, jeudi entre Blankenberge et Ardooie (166,3 km) et vendredi entre Leeuw-Saint-Pierre et Lanaken (204,4 km).

L’année dernière, le Néerlandais Tom Dumoulin s’est imposé avec 17 secondes d’avance sur Tim Wellens et 46 sur Jasper Stuyven.

Source: Belga