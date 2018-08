ITF Vancouver – Yanina Wickmayer passe le 1er tour

Après Ysaline Bonaventure et Maryna Zanevska, Yanina Wickmayer s’est elle aussi qualifiée pour le 2e tour (8e de finale) du tournoi ITF de Vancouver, mercredi au Canada. La joueuse belge de 28 ans, 96e mondiale et 2e tête de série, s’est imposée 6-4, 7-6 (7/2) en 1 heure et 46 minutes face à l’Israélienne Julia Glushko (WTA 163) au 2e tour de cette épreuve sur surface dure dotée de 100.000 dollars de prize-money. Yanina Wickmayer affrontera au tour suivant soit la Britannique Naomi Broady (WTA 152) soit la Canadienne Rebecca Marino (WTA 287), invitée par les organisateurs.

Plus tôt dans la journée, Ysaline Bonaventure et Maryna Zanevska avaient aussi passé le 1er tour.

Ysaline Bonaventure (WTA 125) a battu au 1er tour l’Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 131) en trois sets 6-4, 5-7, 6-0 et 1h44 de jeu.

La Liégeoise de 23 ans affrontera au tour suivant la Britannique Heather Watson (WTA 133).

Maryna Zanevska (WTA 161) a elle aussi gagné son match du 1er tour: 6-3, 7-6 (7/3) face à la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 142). La rencontre a duré 1 heure et 24 minutes.

Maryna Zanevska a été repêchée en tant que lucky loser à la suite du forfait de l’Allemande Mona Barthel. Sa prochaine adversaire sera soit la Canadienne Gabriela Dabrowski (WTA 551) soit la Japonaise Nao Hibino (WTA 130).

