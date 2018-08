Euro volley dames 2019 – Les Yellow Tigers débutent par une victoire face à l’Islande

L’équipe nationale belge féminine de volley a battu l’Islande 3-0 (25-4, 25-8, 25-10). dans son premier match de qualifications pour l’Euro 2019 de volley féminin, mercredi soir au Lange Munte de Courtrai. La Belgique figure dans le groupe A de ces qualifications avec la Slovénie, Israël et l’Islande.

Les Yellow Tigers vont maintenant se déplacer en Israël le 19 août (20h00), avant d’affronter deux fois la Slovénie, le 22 (20h30) à Deurne, et le 25 (19h00) à Maribor. Les deux derniers duels contre Israël et en Islande sont programmés en janvier (le 6 et le 9).

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour l’Euro 2019 de volley féminin. Celui-ci se disputera pour la première fois dans quatre pays, en l’occurrence la Turquie, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, fin août, début septembre.

La Belgique, quart de finaliste à l’Euro 2015 d’Anvers, reste sur une décevante campagne à l’Euro en Azerbaïdjan et en Géorgie.

Elle avait en effet terminé dernière de son groupe après des défaites contre les Pays-Bas, la République Tchèque et la Serbie, future lauréate du tournoi.

Source: Belga