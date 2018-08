Conflit israelo-palestinien – L’ONU salue la réouverture par Israël d’un passage vital pour Gaza

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a salué mercredi la décision d’Israël de rouvrir un point de passage vital pour Gaza, en appelant à soutenir les efforts des Nations unies et de l’Egypte pour faire face à la crise dans l’enclave palestinienne. Le point de passage de Kerem Shalom était fermé depuis le 9 juillet à tout autre transit qu' »humanitaire » (aliments, médicaments, équipements médicaux), en représailles aux « actes hostiles » en provenance de Gaza.

M. Guterres s’est dit dans un communiqué « encouragé de voir que les personnes concernées ont répondu aux appels pour éviter l’impact dévastateur d’un nouveau conflit sur la population civile à Gaza et dans les environs ».

Il a aussi appelé « toutes les parties » à appuyer les efforts de l’émissaire onusien Nickolay Mladenov et de l’Egypte, visant à « éviter une escalade, régler tous les problèmes humanitaires à Gaza et (permettre) le retour de l’Autorité palestinienne à Gaza ».

« Plus de 400 camions chargés de marchandises devraient entrer dans Gaza », a précisé le porte-parole de M. Guterres, Stéphane Dujarric.

Les représentants du mouvement palestinien Hamas, qui contrôle Gaza, et d’autres factions ont été appelés au Caire ces derniers jours, selon une source du mouvement.

L’issue de l’entreprise diplomatique reste toutefois incertaine, compte tenu des exigences des deux camps et de leurs contraintes respectives.

Israël et le Hamas se sont livrés trois guerres depuis 2008 et de nouvelles poussées de fièvre depuis fin mars ont fait craindre un nouveau conflit.

Au moins 169 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars et un soldat israélien a été tué le 20 juillet, pour la première fois depuis 2014.

source: Belga