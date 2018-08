ATP Cincinnati – De retour après Wimbledon, Roger Federer s’impose facilement et « tourne la page »

Roger Federer, 2e mondial, n’était plus monté sur un terrain en compétition depuis le 11 juillet dernier, date de sa défaite en quarts de finale à Wimbledon face au Sud-Africain Kevin Anderson. Mardi soir, le Suisse, septuple vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati, a écarté l’Allemand Peter Gojowczyk (ATP 47) au 2e tour. L’homme aux vingt titres majeurs s’est imposé sur un double 6-4, grâce à un break dans chaque set, et s’est donc qualifié pour les huitièmes de finale. Il y défiera l’Argentin Leonardo Mayer (ATP 50), sorti vainqueur de son duel contre le Français Lucas Pouille (ATP 17), pourtant lui-même tombeur d’Andy Murray d’entrée.

« Je me suis senti bien dans cette rencontre », a déclaré Federer à l’ATP après sa victoire. « Je savais ce que je voulais et devais faire. Ici, la stratégie est très simple: c’est du tennis direct, il faut aller droit au but. C’est bien d’avoir pu jouer cette rencontre et ainsi effacer le souvenir de la dernière contre Anderson. Je pense que la page est tournée », a ajouté le Bâlois, 37 ans depuis le 8 août dernier.

En début de journée canadienne mardi, David Goffin (ATP 11) a battu le talent grec Stefanos Tsitsipas (ATP 15), finalise à Toronto après un parcours exceptionnel avec quatre membres du top 10 (Thiem, Djokovic, Zverev et Anderson) battus d’affilée. Au deuxième tour, Goffin sera opposé au Français Benoit Paire (ATP 57).

L’Australien Nick Kyrgios (ATP 18), finaliste la saison dernière dans l’Ohio, a dû batailler et sauver une balle de match pour venir à bout de l’Américain Denis Kudla (ATP 77) après trois sets disputés, 6-7 (2), 7-5, 7-6 (9).

A noter, l’élimination du Britannique Kyle Edmund (ATP 16), battu par un autre joueur de la nouvelle génération, le Canadien Denis Shapovalov. Le gaucher de 19 ans s’est imposé 6-4, 7-5.

Source: Belga