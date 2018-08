ATP Cincinnati – David Goffin en 8e de finale face à Kevin Anderson

David Goffin s’est qualifié pour le 3e tour (8e de finale) de l’ATP Masters 1000 de Cincinnati, mercredi aux Etats-Unis. Le Liégeois, 11e joueur mondial et 11e tête de série de ce tournoi sur surface dure doté de 5.669.360 dollars, a éliminé au 2e tour le Français Benoit Paire, 57e mondial, en trois sets 5-7, 6-4, 6-2. Face à un adversaire qu’il n’apprécie pas trop jouer (2 défaites en 5 duels précédents), David Goffin a concédé le 1er set 7-5, avant d’empocher les deux manches suivantes pour se hisser en 8e de finale après 2 heures et 20 minutes de jeu.

Tombeur du jeune Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 15) au 1er tour lundi, David Goffin affrontera en 8e de finale le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 6/N.6), tombeur 7-6 (8/6), 6-2 du Français Jeremy Chardy (ATP 46) en 1 heure et 32 minutes.

Il s’agira d’une première rencontre sur le circuit entre le numéro 1 belge et le finaliste de Wimbledon.

Source: Belga