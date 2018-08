Arabie: la compagnie Saudia frappée par une panne de système à l’approche du hajj

La compagnie aérienne nationale d’Arabie saoudite, Saudia, a indiqué qu’une « panne du système » avait affecté le trafic aérien alors que le royaume se prépare à accueillir le pèlerinage annuel du hajj. La Saudi Arabian Airlines (Saudia) a ainsi fait état dans un communiqué tard mardi soir de « retards affectant plusieurs vols à travers le réseau, en raison d’une panne soudaine du système de gestion des vols ». « Cette panne a causé des retards touchant certains vols de Saudia (…) la compagnie est en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème, le plus tôt possible ».

Le hajj doit se dérouler entre le 19 et le 24 août. Quelque deux millions de fidèles sont attendus pour le grand pèlerinage cette année, l’un des cinq piliers de l’islam qui représente aussi un énorme défi logistique pour les autorités saoudiennes.

Plus d’un million de pèlerins sont déjà arrivés dans le royaume, selon les médias officiels.

Source: Belga