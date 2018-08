De la techno dans une centrale électrique

Méconnu de ce côté-ci de la frontière linguistique, le Voltage Festival aura lieu ces 18 et 19 août à Zwevegem, à deux pas de Courtrai.

Dans un environnement post-industriel et aux abords d’une ancienne centrale électrique, cet événement propose une affiche en béton pour tous les fans de techno et d’électro qui bastonnent.

Plus d’une quarantaine de DJ’s et d’artistes vont donc défiler sur les trois scènes dont les noms -Anode, Rotor et Turbine- reflètent parfaitement l’ambiance des lieux. On y attend notamment Perc & Ansome, Nico Morano, Boston 168, Trixy, Linear Straight ou encore l’intransigeante musique de KRTM.

Le parfait festival pour tous ceux qui trouvent que Tomorrowland est trop licorne, lollipop et rose bonbon. Un petit plaisir qui coûtera 49€ le samedi, 45 € ou 69€ pour les deux jours.

