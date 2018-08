Trois innovations pour rendre la posture assise active

Troquer sa chaise de bureau contre un siège mobile multi-fonctions, voilà une solution qui permettrait de lutter contre la sédentarité et le mal de dos. Voici trois innovations pour rester mobile malgré les heures passées assis.

Un bureau vélo

Imaginez-vous assis à votre bureau au travail ou à la maison tout en pédalant. Cette idée innovante, DeskCize Pro, imaginée par la société Flexispot, est le premier bureau destiné à lutter contre la sédendarité en combinant un vélo d’appartement à un poste de travail réglable. Ainsi, il est possible d’alterner la positon assise avec la station debout. Vendu 549,99 €, le produit a reçu le prix de l’innovation au CES de Las Vegas en 2018.

Un tabouret fitness

Ultra léger (2 kg) et véritable accessoire de fitness, le tabouret high-tech, Active Base, fonctionne avec un système de rotules situé en haut du tabouret et sous sa base pour effecteur de multiples mouvements. Conçu par l’ex-skieur français, Guilbaut Colas, champion du monde de ski de bosses en 2011, il permet d’aligner la colonne vertébrale avec le bassin pour lutter contre le mal de dos, comme les cervicalgies et les lombalgies.

Un siège ballon

Et si vous troquiez votre ancienne chaise de bureau pour un ballon bien gonflé. Pour avoir le corps toujours en mouvement, le ballon de gymnastique ou Swiss Ball est idéal et économique. Fini les jambes croisées et le dos voûté: afin d’éviter la chute, les muscles doivent être subtilement mobilisés et le bassin gainé. Avec un entraînement progressif, on peut tenter de légers roulements de gauche à droite, d’avant en arrière et des levées de jambes. Il existe des modèles à tous les prix d’environ 20 à 100 euros . Les versions anti-éclatement sont préférables.