WTA Cincinnati – Elise Mertens qualifiée aussi en double

Associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, Elise Mertens s’est qualifiée pour le deuxième tour du double au tournoi de tennis sur surface dure de Cincinnati, aux Etats-Unis, épreuve WTA dotée de 2.874.299 dollars, mardi. Elise Mertens et Demi Schuurs, formant la 6e paire tête de série, ont battu au premier tour l’Australienne Ajla Tomljanovic et la Chinoise Saisai Zheng en deux sets: 6-3, 6-2 en 62 minutes de match.

Au deuxième tour (8es de finale), Elise Mertens et Demi Schuurs affronteront les Américaines Jennifer Brady et Caroline Dolehide qui avaient éliminé Kirsten Flipkens et l’Espagnole Lara Arrabarrena au premier tour.

En simple, Elise Mertens avait passé aussi le premier tour plus tôt dans la journée avec une victoire convaincante face à la Slovaque Magdalena Rybarikova (WTA 29), 29 ans, 6-4, 6-2.

Au deuxième tour, la numéro 1 belge rencontrera la Suédoise Rebecca Peterson, 23 ans, 72e mondiale, victorieuse de son côté, lundi, de la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 54), 22 ans, 2-6, 6-4, 6-1. Ce sera une première confrontation entre les deux joueuses sur le circuit WTA.

