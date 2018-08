Succès de foule dès l’ouverture du BSF

La 17e édition du Brussels Summer Festival (BSF) s’est ouverte mardi soir dans le cœur de la capitale. La nouvelle formule condensée sur 5 jours, au lieu de 10, a motivé les festivaliers qui étaient nombreux dès 18H00.

Le premier jour n’était pas le plus plébiscité au niveau des préventes, contrairement au jeudi et au samedi, pour lesquels les pass One Day sont presque tous vendus.

Le Mont des Arts était rempli dès le premier concert du groupe de chansons françaises, quelque peu désabusées, Thérapie Taxi. Le groupe français Soviet Suprem a ensuite emmené le public dans une ambiance déjantée. Quelque 6.000 personnes ont assisté à ces deux concerts. La capacité de la scène du Mont des Arts est de 7.000 personnes.

La salle de Madeleine, qui a elle une capacité de 1.450 places, était sold out pour le groupe belge Sonnfjord. La chanteuse Maria-Laetitia a profité de l’ambiance intimiste du lieu pour créer une atmosphère légère et aérienne.

La scène de la place des Musées n’a pas pour autant été délaissée et a trouvé son public.

Source: Belga