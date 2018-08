Mario Mandzukic ne défendra plus les couleurs de la Croatie

Mario Mandzukic, 32 ans, vice-champion du monde, ne défendra plus les couleurs de l’équipe nationale de football croate, dont il a porté 89 fois le maillot rouge et blanc à damiers depuis 2007, marquant 33 buts, dont trois au mondial russe. L’attaquant de la Juventus de Turin (ex-Bayern Munich et Atletico Madrid) a en effet annoncé mardi, via la fédération croate (HNS), qu’il prenait sa retraite internationale.

« Il n’y a pas de moment idéal pour partir. Si nous le pouvions, je crois que nous jouerions avec la Croatie jusqu’à la fin de nos jours, car il n’y pas de plus grande fierté pour un joueur. Mais je sens que le moment est venu pour moi maintenant. J’ai fait de mon mieux pour contribuer au succès du football croate », déclare Mandzukic dans un communiqué.

Il avait inscrit le but de la victoire, 2-1, en prolongation contre l’Angleterre en demi-finale, et celui de l’espoir contre la France, 2-4, en finale.

Source: Belga