Ligue des Champions – Dominé par l’Ajax, le Standard jouera les poules de l’Europa League

Le Standard n’a pas fait le poids mardi soir face à l’Ajax Amsterdam lors du match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Battus 3-0, les Liégeois sont reversés dans les poules de l’Europa League. Pour cette manche retour, Michel Preud’homme, l’entraîneur liégeois, alignait d’entrée de jeu Renaud Emond, buteur lors du match aller, à la place d’Orlando Sa à la pointe de l’attaque du Standard. De son côté, Erik ten Hag, l’entraîneur de l’Ajax, alignait le même onze de base que la semaine dernière à Sclessin.

Mis sous pression, les Rouches souffraient en début de match et Klaas-Jan Huntelaar ne passait pas loin de l’ouverture du score (6e). Les Liégeois laissaient passer l’orage mais ne parvenaient pas à développer leur jeu. Après un gros début de match, l’Ajax remettait la pression sur la défense du Standard et la tête de De Ligt frôlait le montant d’Ochoa (24e). Les joueurs de Michel Preud’homme craquaient finalement à la demi-heure. Huntelaar, pourtant en position hors-jeu, prolongeait le centre de Tagliafico dans le plafond du but liégeois (30e).

Le cauchemar du Standard se poursuivait quelques minutes plus tard. Sur corner, Emond prolongeait involontairement la tête de de Ligt dans ses propres filets (34e). En fin de première période, les Ajacides ne passaient pas loin du 3-0 mais Neres trouvait le montant du but d’Ochoa (44e).

Dès le retour des vestiaires, les Amstellodamois tuaient tout suspense. Tadic se jouait de toute la défense liégeoise avant de servir Neres qui trompait Ochoa (46e). L’Ajax levait son pied de l’accélérateur et les Rouches en profitaient pour mettre le nez à la fenêtre. Mpoku (59e) touchait le montant avant que la frappe d’Emond ne passe juste à côté du but ajacide (61e). L’Ajax gérait sa fin de rencontre en lançant des dernières offensives mais ni Huntelaar, Tadic ou van de Beek ne parvenaient à alourdir la marque.

Le Standard s’incline donc 3-0 et ne jouera donc pas la Ligue des Champions cette saison. Le club liégeois est néanmoins repêché dans les poules de l’Europa League. L’Ajax, de son côté, jouera une double confrontation face au Dynamo Kiev pour atteindre la phase de groupes de la C1.

Source: Belga