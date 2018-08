L’Espagnol Fernando Alonso (McLaren) arrête la F1 en fin de saison

L’Espagnol Fernando Alonso a annoncé mardi qu’il se retirait du circuit de la Formule 1 à l’issue de la saison. Double champion du monde (2005 et 2006 avec Renault), Fernando Alonso mettra un terme à 17 années en Formule 1 à l’issue de la saison. A 37 ans, l’Espagnol a remporté 32 victoires, réussi 22 poles position et est monté à 97 reprises sur le podium. Outre ses deux titres mondiaux, dont celui de 2005 qui le sacrait comme le plus jeune pilote de l’histoire chamion du monde, le coéquipier de Stoffel Vandoorne chez McLaren a été vice-champion du monde à trois reprises (2010, 2012 et 2013 à chaque fois sur Ferrari).

Il avait disputé sa première course en F1 avec Minardi le 4 mars 2001 au Grand Prix d’Australie. Il aura roulé ensuite pour Renault (2003-2006 et 2008-2009), McLaren une première fois en 2007, pour Ferrari de 2010 à 2014 avant de revenir chez McLaren en 2015.

Source: Belga