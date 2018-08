Le pétrole, affecté par la flambée du dollar, recule

Les cours du pétrole ont légèrement baissé mardi dans un marché influencé par un dollar au plus haut depuis treize mois face à un panier de devises étrangères, en pleine crise financière turque. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a clôturé à 72,46 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 15 cents par rapport à la clôture de lundi.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour le contrat de septembre a lâché 16 cents à 67,04 dollars.

Le dollar a atteint mardi un plus haut depuis juin 2017 face à un panier de six devises concurrentes dont l’euro, ce qui a traditionnellement pour effet de renchérir les achats de matières premières libellées en dollar pour les investisseurs munis d’autres monnaies.

« Il est délicat d’effectuer un lien permanent entre les mouvements affectant le dollar et les achats de pétrole. Mais il semble qu’ici ce lien soit assez évident », a commenté Mike Lynch de SEER. A mesure que le dollar avançait au cours de la séance, les prix du pétrole se sont en effet repliés.

Le billet vert a été poussé au cours des dernières séances par un plongeon de la devise turque qui, malgré un répit mardi, fait craindre un effet domino aux devises des pays émergents. Les investisseurs utilisent alors la monnaie américaine comme valeur refuge.

Source: Belga