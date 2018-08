Le jeune prodige suédois de la perche, Armand Duplantis, présent au Mémorial Van Damme

Le podium de la perche aux championnats d’Europe de Berlin sera au Memorial Van Damme à Bruxelles le 31 août, ont annoncé les organisateurs mardi. Ce qui veut dire que le jeune prodige suédois, 18 ans, Armand Duplantis sera de la partie, ainsi que le Russe Timur Morgunov, 21 ans, 2e à l’Euro, et le Français Renaud Lavillenie, 3e. Morgunov et Lavillenie, détenteur du record du monde à 6m16, seront déjà en Belgique une première fois le samedi 25 août à l’AG Urban Mémorial Van Damme Series à Anvers. A cette occasion, le sautoir (et la piste d’élan) sera édifié sur l’eau du dock Bonaparte, à l’ombre du MAS, ‘het Museum Aan de Stroom’. Arnaud Art, 9e à l’Euro et détenteur du record de Belgique à 5m72) et Ben Broeders seront de la partie.

Le podium des championnats d’Europe se disputera la finale de la Ligue de Diamant à Bruxelles le 31 août. Armand Duplantis l’avait emporté à Berlin avec un saut à 6m05, nouveau record du monde junior (U20). L’Américain Sam Kendricks, qui domine la saison avec déjà 4 victoires en Ligue de Diamant sera là également.

Source: Belga