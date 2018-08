Au moins 30 morts dans l’effondrement du viaduc de Gênes, selon le ministre de l’Intérieur

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, a annoncé que l’effondrement d’un viaduc autoroutier à Gênes avait fait au moins « une trentaine de morts ». « Je remercie les pompiers, les secouristes professionnels et bénévoles qui sont intervenus dès la première minute et sont encore en train de creuser et de sauver des vies. Malheureusement, il y a une trentaine de morts confirmés et beaucoup de blessés graves », a déclaré M. Salvini lors d’un point presse à Catane, en Sicile.

source: Belga