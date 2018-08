ATP Cincinnati – David Goffin s’offre le jeune Grec Stefanos Tsitsipas et passe le premier tour

David Goffin s’est qualifié pour le deuxième tour de l’ATP Masters 1000 de Cincinnati, aux Etats-Unis, tournoi de tennis sur surface dure doté de 5.669.360 dollars, mardi. Le Liégeois a réussi à venir à bout du jeune talent grec de 20 ans, Stefanos Tsitsipas. David Goffin (N.11), 11e joueur du monde, s’est imposé en deux sets: 7-5, 6-3 en 1 heure et 26 minutes de jeu à l’issue d’un match très consistant.

Ce ne fut cependant pas une mince affaire. Auteur d’un parcours exceptionnel la semaine dernière à Toronto, – quatre membres du top 10 (Thiem, Djokovic, Zverev et Anderson) battus d’affilée -, Tsitsipas s’est en effet hissé à la 15e place mondiale lundi, alors qu’il n’était encore que 159e il y a tout juste un an, et 27e il y a huit jours.

Le Liégeois a du sauver trois balles de sets à 4-5 (0-40) sur son service dans la première manche pour finalement l’emporter 7-5 en 45 minutes de jeu. Goffin réussissait le break dans le 7e jeu pour filer vers le gain de la seconde manche, et du match (6-3).

C’est la 2e victoire de David Goffin, 27 ans, face au Grec, en quatre confrontations.

Au deuxième tour, David Goffin sera opposé au Français Benoit Paire (ATP 57), tombeur de son côté lundi au premier tour de l’Espagnol David Ferrer (ATP 79) en deux manches: 6-2, 6-2.

David Goffin n’apprécie pas trop jouer contre le Français, 27 ans. L’Avignonais, né en Suisse, l’a effet emporté 3 fois sur cinq contre le Belge, leur dernier duel remontant à 2017 à Metz, sur surface dure (7-6 (7/3), 5-7, 7-6 (9/7)).

David Goffin l’avait emporté en 2016 à Shanghai (6-1, 7-6 (7/0)). Leurs précédents échanges dataient de 2015 à Bastad et 2012 sur l’herbe de Rosmalen remportés tous les deux par Paire. Goffin avait gagné leur premier duel en 2012 aussi lors des qualifications à Miami.

Source: Belga