W-Fest, le festival de la nostalgie alternative

Le W-Fest, c’est un peu le festival spécial nostalgie pour tous ceux qui voyaient la musique en ‘dark’ dans les années 80.

Du 15 au 19 août, la commune d’Amougies va en effet résonner aux sons des artistes qui ont fait les beaux jours de la new wave, de la cold wave, de la dark wave, et même du top 50 pour certains d’entre eux.

Parmi ces derniers, on pourra notamment voir en live Kim Wilde, ABC, Axel Bauer, Limalh, Marc Almond ou encore Paul Young.

Dans des registres plus alternatifs, ce sera également l’occasion de (re)voir Trisomie 21, Suicide Commando, The Wedding Present, A Split Second, The Christians, Peter Godwin, Die Krupps, A Flock of Seagulls, ou encore Heaven 17.

Bref, la moyenne d’âge sera sûrement plus élevée qu’aux Ardentes. Le festival débutera en fanfare le 15 août avec un Peter Murphy qui viendra célébrer les 40 ans du mythique groupe Bauhaus. Les prix vont de 40€ par jour à 120 € pour les quatre.