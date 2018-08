A 14 ans, il pourrait devenir gouverneur d’un Etat américain

On peut avoir très tôt une conscience et des envies politiques, mais généralement on attend au minimum sa majorité avant de se présenter aux élections. D’ailleurs, une limite d’âge est toujours imposée avant de faire face aux suffrages. Toujours? Non… Sauf dans l’Etat américain du Vermont.

Ethan Sonneborn, 14 ans au compteur, profite ainsi d’un vide juridique de son Etat, situé au nord-est des Etats-Unis, pour se présenter comme candidat au poste de gouverneur.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune Ethan (et son équipe) a pris la chose très au sérieux. Costume-cravate de circonstance, un site officiel, des comptes sur Facebook et Twitter, des affiches le longs des routes, des levées de fonds, etc. Tout a été fait pour qu’il remporte d’abord la primaire démocrate.

Live in Vermont? Want a yard sign? Let us know! We have an abundance and want to distribute them across the state. Send a message to this account or [email protected] pic.twitter.com/HxtyseIZYw

— Ethan Sonneborn (@RealESonneborn) July 27, 2018