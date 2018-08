S’occuper de 55 chats sur une île paradisiaque, le nouveau job de rêve

S’occuper de chats sur une île paradisiaque, voici l’offre d’emploi qui s’apparente au nouveau « meilleur job du monde ».

Vous êtes un amoureux des matous ? Voici une offre d’emploi qui pourrait vous faire rêver. Le refuge God’s Little People Cat Rescue, situé en pleine nature sur l’île de Syros, dans les Cyclades en Grèce, cherche un amoureux des animaux pour s’occuper de… 55 chats durant l’absence de la gérante. Ces derniers « auront besoin de beaucoup d’amour et d’attention ».

Le/la soignant.e ou vétérinaire « passionné.e de chats mature et sincère » devra savoir « gérer plusieurs animaux à la fois et apprécier leur compagnie » peut-on lire sur l’annonce postée le 5 août dernier sur Facebook. Il/ elle devra également « être responsable, fiable, honnête, avec un certain sans pratique » et posséder « un coeur en or » pour travailler environ quatre heures par jours à s’occuper des félins. God’s Little People Cat Rescue qui privilégierait une personne de plus de 45 ans, souhaite que le/ la futur.e employé.e sache conduire au vu de la localisation très reculé de l’endroit.

Les intéressés devront se faire connaître rapidement puisque les entretiens se dérouleront fin août via skype. Le poste est à pourvoir dès le mois d’octobre, avec un mois d’essai, pour une période de six mois minimum.