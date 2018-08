Ricardo Sa Pinto, l’ex-entraîneur du Standard, retrouve embauche au Legia Varsovie

L’ancien entraîneur du Standard, Ricardo Sa Pinto a retrouvé embauche au Legia Varsovie, a annoncé le club champion de Pologne lundi. Le Portugais, 45 ans, avait quitté le club liégeois sur une Coupe de Belgique et un titre de vice-champion. Il a signé un contrat de 3 ans à Varsovie. Rui Mota, son adjoint, Guilherme Gomes, préparateur physique, et Ricardo Pereira, entraîneur des gardiens, suivent leur compatriote au Legia.

Ricardo Sa Pinto est déjà passé par le Sporting Lisbonne (2012), l’Etoile Rouge de Belgrade (2013), OFI Kreta (2013-2014), Atromitos (2014-2015) et Belenenses (2015).

Champion de Pologne pour la 13e fois de son histoire, le Legia Varsovie a entamé son championnat par un 7 sur 12 et occupe ‘seulement’ la 5e place au classement. La déception issue de la défaite au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions face aux Slovaques du Spartak Trnava a coûté sa place au Croate Dean Klafuric.

Le Legia Varsovie est en outre obligé de renverser jeudi au retour une défaite 1-2 contre les Luxembourgeois de Dudelange concédée à domicile qui plus est à l’aller au 3e tour préliminaire de l’Europa League.

