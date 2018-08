Kirsten Flipkens éliminée au premier tour en double à Cincinnati

Associée à l’Espagnole Lara Arruabarrena, Kirsten Flipkens a été éliminée au premier tour du double au tournoi de tennis sur surface dure de Cincinnati, épreuve WTA dotée de 2.874.299 dollars lundi. Kirsten Flipkens et Lara Arruabarrena ont été battues par les Américaines Jennifer Brady et Caroline Dolehide en deux sets 7-6 (7/5) et 6-4 en 1 heure et 25 minutes de jeu.

Au deuxième tour (8es de finale), Brady et Dolehide pourraient croiser le chemin d’Elise Mertens. La paire américaine sera opposée en effet soit à Elise Mertens et la Néerlandaise Demi Schuurs (N.6), soit à l’Australienne Ajla Tomljanovic associée à la Chinoise Saisai Zheng.

En simple, Kirsten Flipkens (tout comme Alison Van Uytvanck) avait été éliminée au premier tour des qualifications samedi.

Directement dans le tableau final, Elise Mertens (N.15), 14e mondiale, 22 ans, jouera elle au premier tour contre la Slovaque Magdalena Rybarikova (WTA 29), 29 ans.

Source: Belga