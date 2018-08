Goffin sélectionné par Borg pour la Laver Cup à Chicago

David Goffin (ATP 11) a été sélectionné ce lundi par Björn Borg, au même titre qu’Alexander Zverev (ATP 4) et Grigor Dimitrov (ATP 5), pour participer à la deuxième édition de la Laver Cup, épreuve par équipes qui verra l’Europe et le Reste du Monde s’affronter du 21 au 23 septembre au United Center de Chicago. Le Liégeois, 27 ans, rejoint dans l’équipe européenne Roger Federer (ATP 2) et Novak Djokovic (ATP 10), choisis précédemment par le capitaine suédois. « Je suis très excité à l’idée de participer à cette incroyable épreuve et de faire partie de la même équipe que des champions comme Roger et Novak », a confié le n°1 belge, engagé cette semaine au tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati. « C’est un privilège pour moi de concourir à leurs côtés, en compagnie de Sasha et Grigor, pour défendre le titre remporté l’an dernier par le Team Europe. Je ne peux pas attendre… »

Björn Borg, qui a mené l’équipe européenne vers une victoire sur le fil l’an dernier à Prague lors de la première édition, est également heureux de pouvoir compter sur la présence de David Goffin, finaliste du Masters à Londres en novembre dernier.

« Je suis ravi de saluer l’arrivée de Sascha, Grigor et David au sein de l’équipe. Ces trois joueurs pratiquent un tennis extraordinaire et je les admire depuis pas mal de temps », a expliqué l’ancien champion suédois, 62 ans, vainqueur de 11 titres du Grand Chelem. « Les voir rejoindre Roger et Novak nous permet de disposer d’une bonne équipe avec de nombreuses options. Tous ces joueurs sont de grands compétiteurs, de sacrés combattants, avec un remarquable état d’esprit. Notre équipe prend joliment forme », conclut-il.

Team World, l’équipe du Reste du Monde, dirigée par John McEnroe, comprend pour l’instant de Juan Martin Del Potro (ATP 3), du Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 6), de John Isner (ATP 9), de Diego Schwartzman (ATP 12) et de Nick Kyrgios (ATP 18).

