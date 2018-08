Charleroi engage le gardien français Rémy Riou

Charleroi, privé depuis un certain temps de son gardien français Nicolas Penneteau, qui souffre d’une hernie discale, a engagé son compatriote Rémy Riou, a annoncé lundi le Sporting dans un communiqué publié sur son site internet. Agé de 31 ans, l’ancien portier de Lyon, Lorient, Auxerre, Toulouse et Nantes, a signé pour deux ans, avec deux années supplémentaires en option. Riou qui bénéficiait d’un transfert libre, arrive d’Alanyaspor où il a résilié son contrat le 9 août. Il sera en concurrence avec Parfait Mandanda, 28 ans, également français, qui ne fait pas ou plus l’unanimité au Mambourg, et Penneteau, 37 ans, lorsque celui-ci sera rétabli.

Charleroi qui vise le playoff 1 a un peu dérapé à la sortie des starting blocks. Il ne compte en effet que trois points avec une victoire (1-4 à l’AS Eupen), pour deux défaites (0-1 contre l’Antwerp et 1-2 contre Anderlecht), après les trois premières journées du championnat.

Les Zèbres se déplacent dimanche (18 heures) à Genk pour la quatrième journée. Riou était dans les tribunes contre Anderlecht. Il ne faut pas le confondre avec l’ancien gardien carolo Rudy Riou, également français, qui a mis fin à sa carrière.

Source: Belga