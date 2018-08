Anderlecht cartonne (10-0) contre les Géorgiennes de Martve mais est éliminé

Anderlecht a cartonné 10 à 0 (mi-temps: 4-0) face aux Géorgiennes de Martve pour sa troisième et dernière rencontre de poule qualificative pour la Ligue des Champions lundi dans le groupe 3 à Edimburg, en Ecosse. Un succès inutile de par le succès de Glasgow sur Leczna (2-0). Les Anderlechtoises sont éliminées. Les Mauves ont déroulé contre des Géorgiennes déjà étrillées 0-12, par Leczna et Glasgow City, 0-7. Auteur d’un triplé en première période, Tine De Caigny a inscrit 5 buts (17e, 18e, 35e, 73e et 85e), Ella Van Kerkhoven a ajouté deux autres buts au compteur anderlechtois (27e et 67e) alors que Stefania Vatafu (78), Sheryl Merchiers (82) et Ulrike De Frère (82e), dans la même minute, participaient au festival.

Les championnes de Belgique l’avaient emporté 2-1 contre Glasgow City avant de s’incliner face aux Polonaises de Gornik Leczna (0-1) vendredi.

Le vainqueur de chacun des dix groupes de qualifications, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes (sans tenir compte des matches contre le 4e de la poule), sont qualifiés pour les 16es de finale, dont le tirage au sort aura lieu le 17 août.

Les douze qualifiés rejoignent vingt équipes dispensées du tour préliminaire.

Source: Belga