VIDEO: Ils bravent la tempête et les moussons pour se marier

Ce devait être le plus beau jour de leur vie, quoi qu’il arrive. Contre vents et marées… Et c’est pratiquement ce qu’il s’est passé aux Philippines.

A Hagonoy, Jobel Delos Angeles, drapée d’une belle et longue robe blanche, a en effet dit « oui » au père de ses deux enfants dans des conditions dantesques.

La cérémonie était prévue de longue date et ce n’était donc pas la tempête tropicale Yagi qui allait poser problème. Malgré une région ravagée par les typhons et une mousson intense, la future mariée a donc traversé une nef d’église complètement inondée pour atteindre l’autel et y donner son consentement.

« Même s’il pleuvait, rien ne pouvait m’arrêter », a expliqué la mariée. « J’épousais l’homme que j’aime ». Cerise sur le gâteau de mariage: tous les proches du couple était également présent à la cérémonie.

