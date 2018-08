BSF : Un line-up très éclectique

Il n’y a qu’à lire l’affiche pour voir que le Brussels Summer Festival nous a concocté une super saison qui débutera ce 14 août. Thirty Seconds To Mars du célèbre Jared Leto, Orelsan, Shaka Ponk, dEUS, Roméo Elvis x Le Motel,… devront ravir les festivaliers, qui en profiteront également pour faire de belles découvertes.

Bien que le nombre de jours ait diminué (passant de 10 à 5), le BSF ‘s’agrandit’ en termes de genres musicaux. Le festival bruxellois veut se diversifier. Avec plus de 50 concerts, il touche désormais à tous les styles. Rap, rock, pop, chanson française, électro… le BSF proposera, du 14 au 18 août, cinq jours de musique intense en plein cœur de la capitale européenne.

Des grands noms

Parmi les concerts les plus attendus, citons bien évidemment Shaka Ponk. À avoir assisté à leur nouveau concert à Forest National, on peut vous l’affirmer : les artistes français à l’énergie débordante vont une nouvelle fois mettre le feu sur scène! Attendez-vous à des pogos à tout-va et à des prouesses techniques surprenantes.

Les amateurs de rap trouveront notamment leur compte le jeudi 16 août. En effet, le Belge Romeo Elvis X Le Motel présentera son album culte ‘Morale’ qui l’a propulsé en seulement quelques mois. Il sera suivi par le rappeur français Orelsan. L’artiste masculin de l’année aux Victoires de la musique promet une belle performance sur la Place des Palais. On a déjà hâte d’y être et de découvrir s’il a une nouvelle fois prévu une belle surprise à son public…

Au niveau rock, il y a aussi de quoi faire ! Rien qu’avec dEUS et Thirty Seconds to Mars, les amateurs de ce genre musical seront servis.

Aux côtés de ces grands noms, de belles découvertes sont également au programme tout au long du festival. Citons par exemple YellowStraps, Clara Luciani, Hervé ou encore Atome.

Cette année encore, les festivaliers déambuleront entre la place des Palais, le Mont des Arts et la salle La Madeleine. Mais petite nouveauté: la présence d’une nouvelle scène en plein air Place du Musée. Ici, plus de 750 personnes pourront se déhancher sur notamment Abel Caine, Fantastic Negrito et Hollydays.

Bref, bien que le festival a perdu ‘cinq jours’ par rapport aux années précédentes, il n’aura rien perdu en qualité, bien au contraire ! Ce cru 2018 s’annonce délicieux !

Comme chaque année, les détenteurs du pass 5 jours auront la possibilité de profiter d’autres avantages . Ils pourront compter sur des réductions de -25% à -50% dans plus de 20 lieux culturels bruxellois. De quoi faire le plein de culture !

Brussels Summer Festival, du 14 au 18 août, à la place des Palais, au Mont des Arts, la salle La Madeleine et la place du Musée. Pass 1 jour : 30 ou 35€ – Pass 5 jours : 75€ – 30 tickets boissons et nourritures en prévente : 25€