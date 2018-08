Un dimanche ensoleillé avant le retour de la pluie

Le temps sera sec avec parfois de larges éclaircies et des nuages moyens et élevés dimanche après-midi, selon les prévisions de l’IRM. La nébulosité augmentera progressivement dans l’ouest du pays et les maxima seront compris entre 23 degrés au littoral et en Ardenne et 28 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud à sud-sud-ouest. En soirée, la nébulosité augmentera depuis l’ouest. Dans le courant de la nuit, une perturbation traversera le pays d’ouest en est avec de la pluie et des averses. Il fera doux avec des minima de 14 degrés en Hautes Fagnes à 19 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest.

Lundi, le temps sera variable avec souvent des périodes très nuageuses et quelques éclaircies et régulièrement des averses, qui seront parfois fortes et accompagnées d’orage et de grêle. Maxima entre 19 et 24 degrés et vent modéré de sud-ouest à ouest-sud-ouest avec des rafales jusqu’à 65 km/h, voire plus sous les orages.

Lundi soir, le temps restera variable avec toujours un risque d’averses et éventuellement de l’orage. Dans le courant de la nuit, la plupart des averses disparaîtront et le temps sera généralement sec avec des éclaircies. Minima entre 12 et 17 degrés et vent modéré de secteur ouest-sud-ouest.

Source: Belga