Proximus League – L’Union Saint-Gilloise a manqué son retour au Parc Duden, défaite 1-2 face à OH Louvain

Pour son retour au Parc Duden après deux saisons au Stade Roi Baudouin, l’Union-Saint-Gilloise s’est inclinée face à OH Louvain (1-2) pour le compte de la 2e journée du championnat de Belgique de division 2 dimanche. Sam Hendriks (12e, 0-1) et Kenneth Schuermans (90e+1, 1-2) ont infligé une deuxième défaite à des Unionistes, qui avaient égalisé par Serge Tabekou (27e, 1-1). Grâce à ce succès, OHL occupe la tête du classement avec 4 points tout comme Lommel et Westerlo. L’Union est la seule équipe à ne pas encore avoir pris de points.

Samedi, Tubize a mené par deux fois à la marque grâce à Thomas Henry (42e, 66e) mais Lommel a annulé les buts du Français par Glenn Neven sur penalty (52e) et Robin Herkens (90e). Score final: 2-2. Roulers/Malines s’est également terminé sur la marque de 2-2. Gino Van Kessel (5e, 1-0) a ouvert la marque pour les Roulariens. Clément Tainmont (34e, 1-1) et Igor de Camargo (68e, 1-2) ont donné l’avance à Malines avant que Thiebaut Van Acker (74e, 2-2) ne remette les équipes à égalité.

Vendredi, le Beerschot-Wilrijk et Westerlo avaient également partagé les points (1-1).

Au classement, Tubize est 4e avec 2 points tout comme le Beerschot et le FC Malines mais les devance au nombre de buts marqués. Roulers (1 point) est 7e.

