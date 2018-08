Le temps sera chaud et assez ensoleillé avec des maxima jusqu’à 28 degrés en Campine dimanche, indique l’IRM dimanche. Le temps sera sec et assez ensoleillé avec des nuages élevés. A la côte et sur le nord­ ouest du pays, les nuages seront néanmoins de plus en plus nombreux au fil des heures. Les maxima seront compris entre 23 degrés en Hautes­ Fagnes et 28 degrés en Campine. Le vent sera modéré de secteur sud.

Source: Belga