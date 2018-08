Koen Naert médaille d’or du marathon à Berlin, 47 ans après Karel Lismont à Helsinki

Notre compatriote Koen Naert, 28 ans, a remporté le marathon des championnats d’Europe d’athlétisme en 2 heures, 9 minutes et 51 secondes, dimanche à Berlin. Il a devancé le Suisse Tadesse Abraham (2h11:24), deuxième, et l’Italien Yassine Rachik (2h12:09), troisième, dans la capitale allemande. L’athlète de l’Excelsior Bruxelles, qui est parti seul vers la conquête du titre et de la gloire à une douzaine de kilomètres de la ligne d’arrivée, a amélioré son record personnel (2h10:16), mais aussi celui de l’épreuve.

Aucun Belge n’avait été sacré sur la distance mythique de 42,195 km depuis Karel Lismont à Helsinki en 1971.

Après l’or de l’heptathlon féminin de Nafi Thiam, et des Belgian Tornados au 4×400 m, voici donc l’or du marathon messieurs qui s’ajoute à l’argent de Bashir Abdi (10.000m) et de Kevin Borlée (400m), et au bronze de Jonathan Borlée (400m).

Soit six médailles au total, dont la moitié dans le métal plus précieux !

Source: Belga