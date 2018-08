Glasgow 2018 – Matteo Trentin, nouveau champion d’Europe de cyclisme sur route: « une émotion incroyable »

Matteo Trentin est le nouveau champion d’Europe de cyclisme sur route. L’Italien s’est imposé dans un sprint à cinq à Glasgow, Ecosse, sous la pluie dimanche, devant le Néerlandais Mathieu van der Poel, 2e, et Wout Van Aert, en bronze. « Remporter le titre européen procure une émotion incroyable », a commenté Matteo Trentin, 29 ans. « Surtout parce que ce succès arrive après une saison vraiment malchanceuse à cause de plusieurs accidents. L’équipe nationale italienne a été parfaite, tout s’est déroulé comme prévu et Davide Cimolai a été exceptionnel en me pilotant pour le sprint. Je porterai le maillot de champion d’Europe pour la première fois dimanche prochain à l’EuroEyes Cyclassics Hamburg, et puis au Tour d’Espagne ».

Source: Belga